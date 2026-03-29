В аэропорту Пулково ограничили приём и вылет самолётов

В петербургском аэропорту Пулково ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Соответствующее заявление опубликовали представители Росавиации.

В ведомстве подчеркнули, что подобные меры приняты в экстренном порядке. Это необходимо для обеспечения безопасности полётов.

На данный момент причины корректировок в расписании официально не уточняются. Информации о возобновлении штатной работы воздушной гавани пока не поступало.

Пассажирам, планирующим вылет или встречу близких, рекомендуется следить за онлайн-табло.

Ранее сообщалось о попытке атаки ВСУ в Ленобласти. В порту Усть-Луга в результате инцидента произошёл пожар. Всего было сбито более 30 дронов.