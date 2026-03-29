Российские силовики сообщили о серьёзном изменении тактики обороны ВСУ в районе водной артерии Северский Донец — Донбасс. Согласно полученным разведданным, украинские формирования приступили к масштабному минированию объекта и прилегающих к нему территорий.

Представители силовых структур подчеркнули, что данный шаг свидетельствует об активной подготовке к боевым действиям непосредственно у гидротехнического сооружения. Противник стремится создать глубоко эшелонированные оборонительные линии, пытаясь задержать продвижение российских подразделений.

Ранее стало известно, что расстояние между передовыми позициями ВС РФ и этой важной водной магистралью существенно сократилось. Сейчас расстояние до объекта составляет всего несколько километров.

Подобные действия указывают на то, что командование ВСУ рассматривает данный участок как стратегически важный рубеж. Вероятно, именно здесь противник рассчитывает организовать основные очаги сопротивления.

Тем временем рота ВСУ почти полностью пропала без вести при попытке форсировать реку Северский Донец. Речь идёт о подразделении 129-й отдельной бригады теробороны, переброшенном из-под Славянска.