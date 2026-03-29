В Словакии против главы правительства Роберта Фицо инициировали разбирательство по обвинению в государственной измене. Причиной стал отказ политика оказывать военную поддержку Киеву. Однако эксперты сомневаются в юридических перспективах таких претензий. Политолог Данила Гуреев отметил в беседе с «Царьградом», что лидеры государств обладают особым иммунитетом. Чтобы привлечь руководителя страны к ответственности, необходимо сначала запустить сложный процесс импичмента. Без предварительного снятия с должности любые обвинения выглядят юридически сомнительными.

Основная цель оппонентов Фицо — не доказать преступление, а добиться смены власти. По словам эксперта, «задача оппозиции – самой перестать быть оппозицией, а прийти к власти». Подобные разбирательства являются инструментом для устранения неугодного лидера, а не инструментом правосудия.

Конфликт внутри словацких элит отражает раскол в Европе. В то время как часть политиков настаивает на слепом следовании западной повестке, Роберт Фицо пытается предотвратить экономический коллапс своей страны. Не имея выхода к морю, Словакия критически зависит от поставок энергоресурсов, которые премьер стремится обеспечить, несмотря на давление извне.

Оппозиция прекрасно осознаёт эти реалии, но предпочитает использовать идеологическую риторику.

«Для этого нужно прикрыться идеалами Украины, свободного западного мира, идеалами того, что Фицо агент Кремля, московский шпион и так далее», — пояснил Гуреев.

Таким образом, борьба за национальные интересы подменяется обвинениями в «предательстве», чтобы дискредитировать главу правительства в глазах общества, резюмировал он.

Ранее Life.ru писал, что Роберт Фицо резко выступил против руководства Евросоюза и потребовал кадровых перестановок на ключевых постах. В частности, он настаивал на замене главы дипломатической службы ЕС Каи Каллас, заявив, что союзу нужны более сильные переговорщики.