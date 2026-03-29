29 марта, 06:47

Петербуржец поджёг жену из-за крыжовника и получил три года колонии

Обложка © Life.ru

Суд в Петербурге приговорил мужчину к трём годам колонии, который облил супругу керосином и поджёг её. Ссора началась из-за крыжовника — у мужчины разболелся живот после неспелых ягод.

Всё случилось 15 июля 2025 года в квартире на Гатчинском шоссе. Мужчина был пьян и поссорился с женой. Он облил её керосином и поджёг. Женщина получила ожоги головы, шеи, туловища и рук. У неё развился шок второй степени, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Медики вовремя приехали, поэтому до убийства не дошло. Полицейские задержали мужчину на следующий день. На суде он во всём сознался и раскаялся. Выяснилось — он обиделся на замечания жены об алкоголе и курении. Женщина говорила, что эти привычки вредят его здоровью. После того как загорелась одежда, мужчина сам потушил пламя и вызвал скорую помощь.

Суд изменил квалификацию дела. Вместо покушения на убийство фигуранта осудили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Лия Мурадьян
