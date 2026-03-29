Может «проснуться» даже в 80 лет: Стоматолог объяснила, почему нельзя игнорировать восьмёрки

Многие пациенты задаются вопросом: нужно ли удалять «восьмерки», если они не беспокоят? Главный врач стоматологии «Все Свои» Виктория Каратаева объяснила в беседе с «Царьградом», в каких случаях промедление может быть опасным, а когда зуб мудрости можно оставить в покое.

По словам эксперта, операция по удалению «восьмерок» требуется не всегда, но существует ряд ситуаций, когда без хирургического вмешательства не обойтись.

Дистопия (неправильное положение). Зуб прорезался, но растет под наклоном. Из-за этого он травмирует слизистую оболочку полости рта. Кроме того, к такому зубу крайне трудно получить доступ для качественной гигиены и лечения, поэтому риск развития кариеса становится критическим. Попытки сохранить такой зуб часто оборачиваются потерей времени и денег.

Ретенция и давление. Ретинированный (скрытый в кости) или импактный (заблокированный) зуб часто становится причиной хронических болей, головных болей и дискомфорта при открывании рта. Более того, такие зубы разрушают костную ткань соседних зубов.

Перикоронарит. Если зуб прорезается медленно или только частично, над ним образуется так называемый «капюшон» — десневой карман. В него попадают остатки пищи и бактерии, что вызывает воспаление, отек, кровоточивость и неприятный запах.

Деформация зубного ряда. Зуб мудрости начинает «расталкивать» соседей, чтобы освободить место. Это приводит к скученности зубов, которую впоследствии приходится исправлять брекетами. Последствия такой скученности серьезны: нарушение прикуса, стираемость зубов, изменение высоты нижней трети лица и патологии височно-нижнечелюстного сустава.

Ортодонтическая необходимость. При подготовке к исправлению прикуса «восьмерки» часто мешают процессу, и врачи рекомендуют их удалить. Можно ли оставить? Иногда да, но это значительно повышает риск рецидива — возвращения зубов в неправильное положение. В таком случае пациенту придется носить ретейнеры намного дольше, возможно, пожизненно.

Вместе с этим стоматолог пояснила, что удалять эти зубы нужно не всем. У многих людей они не вызывают дискомфорта на протяжении всей жизни. Однако стоит помнить, что даже здоровый зуб может «проснуться» в любом возрасте. Каратаева приводит показательный пример из практики: пациентка в 80 лет обратилась с жалобами на боль и воспаление десны, думая, что дело в протезе. Однако выяснилось, что давление протеза спровоцировало рост скрытого ретинированного зуба мудрости. После удаления «восьмерки» неприятные ощущения полностью исчезли.

По словам специалиста, нельзя принимать решение об удалении, ориентируясь только на то, болит зуб или нет. Существуют скрытые дефекты, которые невозможно увидеть без осмотра. Только стоматолог на основе рентгеновского снимка может определить, является ли зуб мудрости безобидным или скрытой угрозой, которую лучше устранить заранее.

Ранее россиянка впала в кому после удаления зуба мудрости в Таиланде. Родные туристки пытались собрать средства на её лечение, поскольку страховка закончилась. Обратные билеты были забронированы на 11 марта, но вылет оказался невозможен: Екатерина не транспортабельна, а стыковочный рейс проходил через закрытый Абу-Даби. 19 марта стало известно, что туристка открыла глаза, хотя и не пришла в сознание. Но 27 марта её не стало.