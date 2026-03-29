«Санта-Барбара» по-челябински: Любовники разорились на компенсациях друг другу после взаимной мести

Суд в Челябинске обязал двух бывших любовников выплатить друг другу по 50 тысяч рублей, фактически сведя результат многомесячной тяжбы к нулю. Об этом стало известно телеграм-каналу «База».

Их роман на стороне закончился ссорой, после чего каждый решил нанести удар по репутации бывшего партнёра. Девушка направила откровенную переписку возлюбленного его законной супруге, а мужчина в ответ совершил симметричный поступок, переслав те же сообщения мужу своей пассии.

Бывшие любовники обратились в суд с исками друг к другу, оценив причинённые страдания в миллион рублей. В первой инстанции взыскали 50 тысяч с девушки: суд счёл, что она допустила разглашение личной информации в публичном месте — кафе, где её слова могли стать достоянием посторонних.

Апелляционный суд подошёл к делу иначе. Выяснилось, что мужчина не только продемонстрировал интимные снимки супругу девушки, но и показывал их участковому, а также мировому судье. В результате апелляция, не отменяя первоначальное решение, постановила взыскать такую же сумму и с него.

Мужчина попытался обжаловать это в кассации, аргументируя тем, что его оппонентка не понесла реальных страданий, поскольку её муж и так знал о происходящем. Однако кассационный суд, проанализировав все детали дела, признал обоих виновными в равной степени. Вердикт апелляции оставили в силе, предписав сторонам произвести встречные выплаты по 50 тысяч рублей.

А ранее сообщалось, что суд обязал женщину выплатить крупную сумму семье умершего после секса с ней любовника. Китаянка должна вынуть из кармана в пользу родственников погибшего 8,6 тысячи долларов (696 тысяч рублей).