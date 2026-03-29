Обвиняемый в убийстве Ильи Кивы не извинился перед его дочерью

Проходящий по делу о возможном пособничестве в убийстве бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы бизнесмен Араик Амирханян высказал соболезнования его дочери. При этом свою вину он отрицает. Об этом РИА «Новости» сообщил один из участников процесса.

«Амирханян выразил соболезнования дочери Кивы, но не извинения», — сказал он.

При этом Амирханян продолжает настаивать на своей невиновности и отрицает какую-либо причастность к инкриминируемому преступлению.

Ранее Амирханян заявил в суде о своей невиновности. По его словам, предъявленные обвинения, включая эпизоды о взятках, якобы были сфабрикованы. Он утверждал, что его подставили и что к делу причастны сфальсифицированные показания.