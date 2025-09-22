Интервидение
22 сентября, 10:02

«Меня подставили»: Бизнесмен отрицает вину в причастности к убийству экс-депутата Рады Кивы

Бизнесмен Амирханян отрицает вину в причастности к убийству Ильи Кивы

Илья Кива. Обложка © Wikipedia

Бизнесмен Араик Амирханян, проходящий обвиняемым по делу о соучастии в убийстве бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы, отверг свою вину. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

«[Мне] сфабриковали взятки, я не признал вину. Мне предъявлено соучастие в убийстве моего знакомого Ильи Кивы, подставили. Моего сокамерника заставили дать ложные показания, что у меня в камере [следственного изолятора] якобы был мобильный телефон, по которому я сообщил СБУ адрес моего товарища Кивы», — сказал он.

По словам обвиняемого, его сокамерника вынудили дать ложные показания о том, что в СИЗО у него якобы был мобильный телефон. Через него он якобы передал СБУ адрес Кивы. Бизнесмен подчеркнул, что считает дело сфабрикованным.

Предатель и 30 млн: Раскрыта новая версия кровавого убийства украинского политика Ильи Кивы
Напомним, что тело бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы обнаружили в Подмосковье 7 декабря 2023 года с двумя огнестрельными ранениями. В СК предположили, что к убийству могут быть причастны украинские спецслужбы. Сам Кива ранее признавался, что знает об угрозах со стороны СБУ. Экс-депутат Олег Царёв также заявлял, что именно украинские спецслужбы стоят за расправой. Позже в Подмосковье был арестован 44-летний бизнесмен Араик Амирханян, которому предъявили обвинение в пособничестве убийству. На Украине его также разыскивают по делу о мошенничестве.

Милена Скрипальщикова
