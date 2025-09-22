«Меня подставили»: Бизнесмен отрицает вину в причастности к убийству экс-депутата Рады Кивы

Бизнесмен Араик Амирханян, проходящий обвиняемым по делу о соучастии в убийстве бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы, отверг свою вину. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

«[Мне] сфабриковали взятки, я не признал вину. Мне предъявлено соучастие в убийстве моего знакомого Ильи Кивы, подставили. Моего сокамерника заставили дать ложные показания, что у меня в камере [следственного изолятора] якобы был мобильный телефон, по которому я сообщил СБУ адрес моего товарища Кивы», — сказал он.