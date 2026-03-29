Стиралка — убийца? Инженер объяснил, стоит ли на самом деле бояться бытовой техники
Инженер развеял миф об убивающих током стиральных машинках
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stock-Asso
В соцсетях распространился ролик о смертельной опасности стиральных машин. Сотрудник кафедры техники высоких напряжений МЭИ Руслан Борисов опроверг миф и призвал не паниковать — при исправной технике и правильной проводке удар током исключён.
Опасность возникает в старых домах без заземления. Если корпус прибора окажется под напряжением, а человек одновременно коснётся двух устройств с разным потенциалом, возможен удар током, приводит слова эксперта «Вечерняя Москва».
В современных розетках три провода — фаза, ноль и заземление. В старых домах рекомендуют установить устройство защитного отключения. Оно разрывает цепь при утечке тока.
Главное правило — не касаться одной рукой прибора, а другой — батареи или другого металлического предмета. Такой простой приём предотвращает поражение электричеством. При соблюдении норм безопасности стиральная машина не представляет угрозы.
Ранее в Иркутской области ветеринары спасли кота, которого случайно постирала хозяйка. Пенсионерка положила в барабан стиральной машины тюль и не увидела спящего там питомца. Животное попало в щадящий режим стирки без отжима. Кот избежал ожогов и переломов, но его состояние оценили как тяжёлое.
Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.