Стиралка — убийца? Инженер объяснил, стоит ли на самом деле бояться бытовой техники

В соцсетях распространился ролик о смертельной опасности стиральных машин. Сотрудник кафедры техники высоких напряжений МЭИ Руслан Борисов опроверг миф и призвал не паниковать — при исправной технике и правильной проводке удар током исключён.

Опасность возникает в старых домах без заземления. Если корпус прибора окажется под напряжением, а человек одновременно коснётся двух устройств с разным потенциалом, возможен удар током, приводит слова эксперта «Вечерняя Москва».

В современных розетках три провода — фаза, ноль и заземление. В старых домах рекомендуют установить устройство защитного отключения. Оно разрывает цепь при утечке тока.

Главное правило — не касаться одной рукой прибора, а другой — батареи или другого металлического предмета. Такой простой приём предотвращает поражение электричеством. При соблюдении норм безопасности стиральная машина не представляет угрозы.

