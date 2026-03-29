Степанов: Украина включена в «военный шенген» НАТО для атак БПЛА по РФ

Киевский режим получил фактическое право использовать воздушное пространство государств Североатлантического альянса, включая Прибалтику, для транзита своих беспилотников — Украина интегрирована в негласный формат «военного шенгена». Как сообщил ТАСС военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов, такая схема позволяет бить по российской территории без препятствий.

«Де-факто Украина включена в формат так называемого военного шенгена, когда может беспрепятственно перемещать свои военные инструменты, в том числе БПЛА, в воздушном пространстве стран НАТО», — сказал он.

Почти каждый день минувшей недели ВСУ атаковали с помощью дронов северо-западные рубежи РФ, в частности Ленинградскую и Псковскую области. Согласно расчётам ТАСС, массированная ночная атака 25 марта, в ходе которой средства ПВО уничтожили и перехватили 389 БПЛА, стала рекордной с начала года.

Эксперт подчеркнул, что государства Прибалтики не просто контролировали этот процесс, а с высокой вероятностью помогали с целеуказанием и прокладывали оптимальные для ударов по России маршруты.

Эксперт добавил, что таким образом Прибалтика открыла свои небесные коридоры для транзита ударных беспилотников в сторону РФ. Степанов считает, что прибалтийские страны превратились в промежуточный плацдарм для военного воздействия на энергетическую и транспортную инфраструктуру северо-западного российского промышленного узла, и агрессия, скорее всего, продолжится. В зоне риска, полагает аналитик, могут оказаться калининградское побережье и другие балтийские города.

По мнению аналитика, публичного признания от любой из стран НАТО о том, что её небеса используются для украинского транзита, ждать не приходится. Изучив предельную дальность полёта имеющихся у противника систем, Степанов выражает уверенность в обратном: стартовой площадкой для этих аппаратов вряд ли выступает украинская земля. Эксперт настаивает, что геометрия крыла, силовая установка и заявленные лётные данные беспилотников выдают их истинное базирование — прямо на взлётных полосах прибалтийских аэродромов. Степанов резюмировал, что отправлять такие машины с нейтральных морских платформ технически невозможно, ведь для отрыва от земли им жизненно необходима классическая взлётно-посадочная полоса.

А ранее сообщалось, что в Польше у границы с Украиной заметили всплеск полётов НАТО. За минувшие двое суток туда стянули внушительную авиагруппу: пара польских правительственных Boeing 737, «грузовик» Boeing 747 из Атланты, американский военный Beechcraft C12 и транспортный SAAB 340 из Остравы.