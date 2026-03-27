Союзника по НАТО хотят наказать санкциями: в США нацелились на Венгрию из-за Украины

В США подготовили законопроект, который предусматривает санкции против высокопоставленных венгерских чиновников. Об этом сообщила Financial Times. Документ продвигают сенаторы от двух партий — демократ Джин Шахин и республиканец Том Тиллис.

Речь идет об инициативе под названием Block Putin Act. Если ее примут, президент США должен будет ввести финансовые ограничения и визовые запреты в отношении представителей Будапешта, которых сочтут причастными к блокированию помощи Украине и сохранению зависимости Венгрии от российских энергоносителей.

Авторы проекта объясняют его необходимостью сохранить единство союзников в поддержке Киева и сократить доходы, которые Россия получает от экспорта энергии. При этом, как пишет FT, в тексте не говорится напрямую о санкциях против Виктора Орбана — круг возможных фигурантов должна будет определить администрация США.

Поводом для инициативы стала позиция Будапешта по Украине. В марте Венгрия продолжила блокировать кредит ЕС на 90 млрд евро для Киева, а также выступила против новых антироссийских мер, увязав это с остановкой поставок нефти по трубопроводу «Дружба».

В Брюсселе уже признавали, что из-за вето Будапешта приходится искать обходные механизмы. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что ЕС все равно постарается обеспечить Украине обещанное финансирование.

Если документ в США получит ход, это станет редким случаем, когда санкционное давление могут направить против союзника по НАТО.