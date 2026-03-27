Замглавы МИД РФ Галузин: Россия готова восстановить отношения с Грузией

Россия готова нормализовать отношения с Грузией, но только при условии, что и Тбилиси в этом заинтересован. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин в интервью газете «Известия».

«Мы исходим из того, что мы готовы идти в процессе нормализации отношений с Грузией настолько далеко, насколько к этому готова сама Грузия», — подчеркнул дипломат.

Он отметил, что теперь всё зависит от нынешних властей в Тбилиси, и напомнил, что именно Грузия при президенте Михаиле Саакашвили разорвала дипломатические отношения с Москвой в 2008 году.

Ранее в Госдуме отметили прагматичный подход Грузии к антироссийским санкциям, хотя дипломатические отношения между двумя странами до сих пор не восстановлены. По словам депутатов, Москва и Тбилиси поддерживают контакты, но пока только непубличные. Напомним, что грузинский МИД отказался от введения ограничений против РФ во вред себе.