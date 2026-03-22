Делегация РПЦ участвует в отпевании патриарха Грузии Илии II в Тбилиси
Делегация РПЦ участвует в отпевании патриарха Грузии Илии II в Тбилиси.
В Тбилиси проходит церемония отпевания Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II, скончавшегося 17 марта. В храме Святой Троицы присутствует делегация Русской православной церкви во главе с митрополитом Минским и Заславским Вениамином (Тупеко), сообщает корреспондент ТАСС.
Представители РПЦ находятся в специально отведённом месте у гроба усопшего. Там же — представители чешской, словацкой, болгарской, румынской и армянской церквей, а также Константинопольский патриарх Варфоломей. Отпевание возглавляет владыка Шио.
В Грузии объявлен траур, который продлится до дня похорон в Сионском храме в Тбилиси.
Илия II был избран патриархом в 1977 году. За годы его предстоятельства число епархий Грузинской православной церкви выросло с 15 до 47.
Напомним, ранее стало известно о кончине Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II. 17 марта Илию II срочно доставили в больницу с внутренним кровотечением. Медики называли его положение «проблематичным, но стабильным».
Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.