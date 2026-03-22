22 марта, 09:52

Делегация РПЦ участвует в отпевании патриарха Грузии Илии II в Тбилиси

Делегация РПЦ участвует в отпевании патриарха Грузии Илии II в Тбилиси. Обложка © ТАСС / Егиков Михаил

В Тбилиси проходит церемония отпевания Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II, скончавшегося 17 марта. В храме Святой Троицы присутствует делегация Русской православной церкви во главе с митрополитом Минским и Заславским Вениамином (Тупеко), сообщает корреспондент ТАСС.

Представители РПЦ находятся в специально отведённом месте у гроба усопшего. Там же — представители чешской, словацкой, болгарской, румынской и армянской церквей, а также Константинопольский патриарх Варфоломей. Отпевание возглавляет владыка Шио.

В Грузии объявлен траур, который продлится до дня похорон в Сионском храме в Тбилиси.

Илия II был избран патриархом в 1977 году. За годы его предстоятельства число епархий Грузинской православной церкви выросло с 15 до 47.

Напомним, ранее стало известно о кончине Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II. 17 марта Илию II срочно доставили в больницу с внутренним кровотечением. Медики называли его положение «проблематичным, но стабильным».

Александра Мышляева
