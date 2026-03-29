Ангел-хранитель для малыша: Священник объяснил, стоит ли откладывать крещение до взросления

Существуют две основные традиции совершения таинства: на восьмой день после рождения, когда младенцу дают имя, или же после сорокового дня. Второй вариант считается более удобным, так как к этому времени мать уже может лично посетить храм и присутствовать при обряде, пояснил в интервью радио Sputnik игумен Варфоломей (Коломацкий). Священнослужитель уточнил, что по гражданским нормам церемония проводится только с согласия родителей.

Специалист подчеркнул, что крещение — это духовное рождение личности для жизни во Христе. Если взрослые подходят к решению сознательно, то младенцы принимают веру через своих восприемников. Крестные обязаны прочесть Символ веры, а также произнести клятвы отречения от зла и сочетания со Христом.

На плечи восприемников ложится огромная ответственность за духовное воспитание подопечных. Им предстоит не просто присутствовать на обряде, а стать наставниками, которые своим личным примером покажут малышу путь истинной христианской жизни. Настоятель монастыря добавил, что стать крестными могут любые верующие православные люди, не являющиеся близкими родственниками ребенку.

Некоторые родители убеждены, что малыш должен сам решить вопрос веры, когда подрастет. Однако игумен Варфоломей считает, что лишать чадо ангела-хранителя и поддержки таинств вредно. Маленький человек начинает различать добро и зло достаточно рано, и церковный опыт помогает ему взрослеть правильно.

Приобщение к вере дает важный фундамент для будущего.

«Если у ребёнка есть опыт церковной жизни, то больше шансов на то, что эта переоценка пройдет как нужно, без драматических ошибок, которые так легко допустить в переходном возрасте», — заявил священник.

А вот развенчаться в церкви и венчаться повторно нельзя. По словам священнослужителей, церковь не признаёт развода, за исключением крайних случаев — например, измены или насилия. При этом таинства «развенчания» не существует.