«Вода прибывает на 40 см в сутки» — гидролог о надвигающемся половодье

В России началось половодье. В регионах с активным таянием снега уровень воды поднимается минимум на 40 сантиметров за сутки. Об этом сообщил гидролог Дмитрий Клименко из Уральского федерального университета.

Запасы снега в этом году оказались большими, отметил эксперт в эфире радио «Комсомольская правда». Почва хорошо увлажнена. Почти во всех регионах европейской части, Поволжья и Зауралья сложились благоприятные условия для интенсивного половодья. Только в Оренбургской области и на юге Челябинской области глубина промерзания оказалась ниже нормы.

Половодье уже стартовало в центральной и южной России, включая новые территории страны. Прирост уровня воды достигает 40 сантиметров и более за сутки. Клименко предупредил — если положительные температуры сохранятся днём и ночью, возможны неблагоприятные ситуации.

На Урале половодье начинается позже. Там подъём температуры оказался менее интенсивным. Вода пока только набирает силу.

В этом сезоне в Подмосковье ожидают паводок выше нормы и уже готовят технику к подтоплениям. Прогноз по масштабам половодья серьёзный. Хотя подобное в Московской области уже случалось годами раннее.