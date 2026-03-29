«Вода прибывает на 40 см в сутки» — гидролог о надвигающемся половодье
Гидролог: Уровень воды в реках РФ начал расти на 40 сантиметров в сутки
В России началось половодье. В регионах с активным таянием снега уровень воды поднимается минимум на 40 сантиметров за сутки. Об этом сообщил гидролог Дмитрий Клименко из Уральского федерального университета.
Запасы снега в этом году оказались большими, отметил эксперт в эфире радио «Комсомольская правда». Почва хорошо увлажнена. Почти во всех регионах европейской части, Поволжья и Зауралья сложились благоприятные условия для интенсивного половодья. Только в Оренбургской области и на юге Челябинской области глубина промерзания оказалась ниже нормы.
Половодье уже стартовало в центральной и южной России, включая новые территории страны. Прирост уровня воды достигает 40 сантиметров и более за сутки. Клименко предупредил — если положительные температуры сохранятся днём и ночью, возможны неблагоприятные ситуации.
На Урале половодье начинается позже. Там подъём температуры оказался менее интенсивным. Вода пока только набирает силу.
В этом сезоне в Подмосковье ожидают паводок выше нормы и уже готовят технику к подтоплениям. Прогноз по масштабам половодья серьёзный. Хотя подобное в Московской области уже случалось годами раннее.
