Черное море должно закипеть, чтобы мазут всплыл: Эколог о загрязнении Анапы

С пляжей Анапы убрали около 90 процентов мазута после разлива в 2024 году. Часть нефтепродуктов ушла на большую глубину. Эколог Владимир Лифантьев оценил риски повторного загрязнения курортной зоны.

Возможность мелкоочаговых выбросов не исключается, рассказал специалист в эфире Радио «Комсомольская правда. Но основная масса мазута, ушедшая глубже 100 метров, не вернётся на поверхность. На такой глубине вода никогда не прогревается выше плюс двух — четырёх градусов.

Для всплытия нефтепродуктов нужна температура плюс восемь градусов. Если вода на глубине прогреется до этого уровня, это будет означать, что Черное море буквально закипело, отметил эколог.

По мнению Лифантьева, отдыхающим в этом сезоне повторное массовое загрязнение пляжей не грозит. Основные риски ограничены локальными проявлениями.

Напомним, что до 1 июня все пляжи Анапы должны засыпать полуметровым слоем песка. Эксперимент по отсыпке на тестовом участке в посёлке Витязево признали эффективным. По оценке Роспотребнадзора толщина слоя должны быть не менее 50 сантиметров.