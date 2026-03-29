Страх заставляет верить в чудеса: Психолог рассказал, как наш мозг пытается выжить в кризис

Люди в нестабильной обстановке склонны обращаться к мистицизму — начинают верить в домовых, леших и других духов. Такую реакцию можно сравнить с детской, рассказал психолог Павел Решетов.

Вера в духов и божества говорит о развитии мистического мышления, пояснил эксперт в беседе с РИАМО. Человек чувствует себя уязвимым и запускает механизм гиперкомпенсации. Он пытается атаковать проблему через обращения к мистическим существам.

Чем нестабильнее ситуация в мире или стране, тем выше уровень мистицизма среди населения, уверен эксперт. По словам психолога, вера в потустороннее — это проявление детских эмоций. Взрослые в острых ситуациях буквально уходят в мир фантазий. Это способ справиться с тревогой и ощущением собственной беспомощности перед глобальными вызовами.

А вот иллюзионист из «Битвы экстрасенсов» считает, что веря в потусторонние силы — это характерная черта для всего человечества, а не исключительная особенность россиян. Люди склонны обращаться к магии, когда сталкиваются с проблемами, которые не могут разрешить.