27 марта, 11:07

Почему люди верят в леших и русалок? Иллюзионист Сафронов назвал причину и рассказал о своём отношении

Иллюзионист Сафронов объяснил веру россиян в леших и русалок

Обложка © VK / Иллюзионисты Братья Сафроновы

Российский иллюзионист Илья Сафронов в разговоре с Life.ru высказался о феномене веры в сверхъестественное. По его словам, тяга к потусторонним силам — это общечеловеческая черта, а не исключительная особенность россиян.

Ранее ВЦИОМ установил, что почти каждый третий опрошенный допускает реальное существование леших, а каждый пятый — русалок.

Сафронов отметил, что люди склонны обращаться к магии и экстрасенсам в моменты, когда сталкиваются с неразрешимыми проблемами. Не находя ответов на сложные вопросы, человек поневоле начинает искать поддержки у «неведомого».

Иллюзионист признался, что сам не верит в леших, русалок или бесов. Он подчеркнул, что за годы карьеры у него накопился большой опыт общения с теми, кто называет себя экстрасенсами.

«У меня был большой опыт общения с так называемыми экстрасенсами, он показывает, что нет, этого не существует в природе. По крайней мере, я с этим не сталкивался», заключил собеседник Life.ru.

Больше материалов только для наших читателей — в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.

