«Нафтогаз» сообщил о повреждении объектов в Сумской области

Украинская компания «Нафтогаз» заявила о повреждении своих объектов на территории Сумской области. В результате инцидента возник пожар, сообщается в Telegram-канале предприятия.

«Объекты группы «Нафтогаз»... Есть существенные повреждения, на месте возник пожар», — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что речь идёт именно об объектах в Сумской области. Причины происшествия и масштаб ущерба пока не раскрываются. Информация о возможных пострадавших не приводится.

