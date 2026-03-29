За пять часов над российскими регионами сбили 27 дронов ВСУ

Российские системы противовоздушной обороны успешно отразили атаку украинских беспилотников, сбив 27 аппаратов в период с 08:00 до 13:00 мск. Об этом заявило Минобороны России.

По данным ведомства, инциденты произошли над Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Тульской, Смоленской, Ленинградской, Псковской областями, Республикой Крым и Московским регионом.

Минувшей ночью российские регионы пережили одну из самых масштабных атак вражеских беспилотников за последнее время – счёт сбитых целей пошёл на сотни. Как сообщили в Минобороны, дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 203 украинских БПЛА самолётного типа.