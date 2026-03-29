29 марта, 10:45

Ушаков ответил поговоркой на вопрос о доверии к партнёрам из других стран

Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Россия в своих международных контактах предпочитает полагаться исключительно на собственные силы. Такое заявление сделал помощник президента Юрий Ушаков в беседе с журналистом ИА «Вести» Павлом Зарубиным.

Отвечая на вопрос о степени доверия к мировым лидерам, чиновник был категоричен. Он подчеркнул, что существует только один субъект, которому российское руководство доверяет на сто процентов — это мы сами.

Взаимодействие с остальными контрагентами на мировой арене строится по принципу осторожности. Ушаков напомнил старую русскую поговорку, ставшую крылатой благодаря 40-му президенту США Рональду Рейгану.

«Эту поговорку весьма к месту и весьма удачно процитировал в свое время в ходе переговоров с советским руководством президент США Рональд Рейган, он сказал: доверяй, но проверяй», — отметил дипломат.

Именно такого алгоритма действий придерживается Москва в нынешних геополитических реалиях. Подобный подход позволяет эффективно минимизировать риски при принятии стратегических решений.

Коц назвал «шаромыжниками» советников Макрона, которым Ушаков отказал во встрече

Ранее заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Михаил Галузин отказался давать прогнозы о будущем трехсторонних консультаций по украинскому кризису. На текущий момент формат диалога официально приостановлен.

Оксана Попова
