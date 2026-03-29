Россия в своих международных контактах предпочитает полагаться исключительно на собственные силы. Такое заявление сделал помощник президента Юрий Ушаков в беседе с журналистом ИА «Вести» Павлом Зарубиным.

Отвечая на вопрос о степени доверия к мировым лидерам, чиновник был категоричен. Он подчеркнул, что существует только один субъект, которому российское руководство доверяет на сто процентов — это мы сами.

Взаимодействие с остальными контрагентами на мировой арене строится по принципу осторожности. Ушаков напомнил старую русскую поговорку, ставшую крылатой благодаря 40-му президенту США Рональду Рейгану.

«Эту поговорку весьма к месту и весьма удачно процитировал в свое время в ходе переговоров с советским руководством президент США Рональд Рейган, он сказал: доверяй, но проверяй», — отметил дипломат.

Именно такого алгоритма действий придерживается Москва в нынешних геополитических реалиях. Подобный подход позволяет эффективно минимизировать риски при принятии стратегических решений.

Ранее заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Михаил Галузин отказался давать прогнозы о будущем трехсторонних консультаций по украинскому кризису. На текущий момент формат диалога официально приостановлен.