Переговорный тупик? Ушаков оценил реализацию предложений США по Украине
Ушаков: Инициативы США по Украине полезны и интересны, но пока не реализуются
Помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя для журналиста Павла Зарубина из ИС «Вести» позицию Вашингтона по украинскому урегулированию, отметил, что высказанные США предложения являются интересными и полезными. Однако, по его словам, на данный момент они остаются нереализованными.
«США высказали ряд достаточно интересных, я бы сказал, полезных соображений и предложений, но вот пока они не реализуются», — сказал Ушаков.
Ранее президент США Дональд Трамп выразил надежду на урегулирование украинского конфликта. Он отметил, что американская сторона ведёт интенсивную работу для разрешения этой тяжёлой ситуации. По мнению главы государства, обстановка постепенно стабилизируется, и у сторон имеются возможности для достижения договорённостей. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Трамп намерен добиваться урегулирования конфликта на Украине и восстановления торговых отношений с Россией.
