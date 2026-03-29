Переговорный тупик? Ушаков оценил реализацию предложений США по Украине

Помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя для журналиста Павла Зарубина из ИС «Вести» позицию Вашингтона по украинскому урегулированию, отметил, что высказанные США предложения являются интересными и полезными. Однако, по его словам, на данный момент они остаются нереализованными.

«США высказали ряд достаточно интересных, я бы сказал, полезных соображений и предложений, но вот пока они не реализуются», — сказал Ушаков.