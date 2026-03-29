Ушаков: Россия призвала США повлиять на Киев

Москва считает, что Вашингтон обладает всеми рычагами для воздействия на украинские власти, и призывает американскую сторону использовать их. Именно в таком давлении сейчас есть острая необходимость, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков в интервью корреспонденту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

«Мне кажется, что американцы вполне могли бы, так сказать, реально вот нажать и повлиять на Киев», — сказал он.

Далее помощник главы государства заметил, что, возможно, сейчас кому-то откроет тайну, однако именно к подобному воздействию на украинские власти они и подталкивают своих американских коллег, потому что такая тактика сегодня является крайне востребованной.

Ранее сообщалось, что заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Михаил Галузин отказался давать прогнозы о будущем трехсторонних консультаций по украинскому кризису. На текущий момент формат диалога официально приостановлен.