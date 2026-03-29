Bloomberg предупредил о возможном наступлении новой ядерной эры

Политика президента США Дональда Трампа может подтолкнуть мир к новой ядерной эре. Об этом сообщает Bloomberg, указывая на риски усиления напряжённости и гонки вооружений.

«Но большее количество ядерного оружия в большем количестве стран не сделает мир более безопасным — наоборот», — заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

Жёсткий курс Вашингтона и готовность к военным действиям способны запустить цепную реакцию среди других государств. Отмечается, что всё больше стран начинают обсуждать возможность создания собственного ядерного арсенала.

Государства, ранее полагавшиеся на американский «ядерный зонтик», теперь рассматривают альтернативные варианты безопасности. В частности, речь идёт о предложении Франции расширить свою систему стратегического сдерживания на европейский континент. При этом в МАГАТЭ предупреждают о рисках распространения ядерного оружия и необходимости соблюдать международные договорённости.

Однако ряд стран считает, что отказ от такого потенциала делает их уязвимыми перед внешними угрозами. Эксперты также указывают на возможные последствия в Азии и на Ближнем Востоке, где усиление напряжённости может привести к масштабной дестабилизации.

«Если Южная Корея падёт, то падёт и Япония. Тогда падет и Тайвань. Тогда Китай впадёт в панику, и у них появится таймер для вторжения на Тайвань. Возможность цепной реакции на Ближнем Востоке и в Восточной Азии делает эти два региона куда более опасными», — отметил старший научный сотрудник Тихоокеанского форума Уильям Альберке.

Ранее сообщалось, что ситуация вокруг Ирана может обостриться на фоне обсуждений в США возможных военных сценариев. Пентагон рассматривает вариант проведения наземных операций на территории страны. Речь идёт не о полномасштабном вторжении, а о локальных действиях, которые могут продолжаться несколько недель.