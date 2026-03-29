Сняты грифы секретности: Росархив обнародовал материалы по советской лунной программе

Росархив объявил о рассекречивании и публикации ранее недоступных материалов по советской лунной программе. Среди обнародованных документов – чертежи ракет-носителей, пилотируемых лунных аппаратов и программы подготовки космонавтов.

«Многие документы были рассекречены только в последние годы: это чертежи ракеты-носителя, лунных автоматических и пилотируемых кораблей, их агрегатов и устройств», — отметила в беседе с РИА «Новости» директор Российского государственного архива научно-технической документации РГАНТД Марина Малютина.

Она добавила, что архив включает в себя материалы, касающиеся советской пилотируемой лунной программы. Эта программа была прекращена в 1976 году, и её ключевые задачи, такие как облёт Луны и высадка на её поверхность, остались нереализованными.

Ранее сообщалось, что США планируют высадить человека на поверхность Луны до 2030 года. При этом в создании производственной инфраструктуры на спутнике будут участвовать роботы.