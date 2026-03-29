Луна покроет «принца» звездного неба: Редкое явление ждёт жителей России уже сегодня

Вечером 29 марта 2026 года жители юго-западных регионов России, включая Крым, смогут наблюдать покрытие Луной яркой звезды Регул — самой яркой звезды зодиакального созвездия Лев. Об этом РИА «Новости» сообщил крымский астроном Александр Якушечкин.

«В ближайшую воскресную ночь, 29 марта 2026 года жители многих регионов Земли смогут наблюдать красивое астрономическое явление – покрытие Луной яркой звезды Регула. Почти полная Луна (полнолуние будет 2 апреля) полностью закроет собой яркую звезду в созвездии Льва – Регул», — рассказал учёный.

Для наблюдателей из Симферополя явление начнётся в 22:00 мск. В 22:04 Луна полностью поглотит звезду, а в 23:00 Регул снова появится в районе северного полюса Луны. Покрытия Регула происходят сериями каждые девять лет. Нынешняя серия началась 26 июня 2025 года и продлится до 24 января 2027 года. Следующая — в 2035–2036 годах.

Регул — одна из ярчайших звёзд ночного неба. Её название с латыни означает «принц» или «регент». Звезда представляет собой систему из четырёх светил.

