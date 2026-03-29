В Пятигорске открылся XII Всероссийский слёт студенческих поисковых отрядов

В конференц‑зале Центра знаний «Машук» 28 марта торжественно стартовал XII Всероссийский слёт студенческих поисковых отрядов. В мероприятии участвуют 150 человек из 28 регионов — представители 53 отрядов из более чем 40 вузов и колледжей. До 30 марта молодые поисковики обмениваются опытом, осваивают ДНК‑идентификацию, лидарную съёмку и архивные исследования, а также обсуждают стратегию развития движения.

XII Всероссийский слёт студенческих поисковых отрядов. Фото © Предоставлено Life.ru

В ходе открытия депутат Госдумы и ответсекретарь «Поискового движения России» Елена Цунаева подчеркнула роль преемственности поколений. С видеообращением выступил замруководителя Федерального агентства по делам молодёжи Егор Литвиненко.

«Сегодня среди вас лучшие представители студенчества со всей России. Люди, для которых сохранение исторической памяти стало не просто увлечением, а миссией. Уже более 45 000 добровольцев вошли в поисковое движение России. По всей стране действует 156 студенческих подразделений. Тысячи ребят присоединяются к движению ежедневно», — отметил Егор Литвиненко.

Трогательный момент слёта — вручение документов о боевой судьбе Князева Николая Мартыновича его родственникам: останки будут перезахоронены в Малгобеке с воинскими почестями.

Кульминацией открытия стал символический звон рынды — право дать старт получили бойцы отрядов. Программа слёта включает стратегические сессии, встречи с лидерами и мастер‑классы; организаторы — Поисковое движение России, правительство Ставрополья, «Машук» и Ассоциация студенческих поисковых отрядов при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи.

