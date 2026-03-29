29 марта, 12:35

В МИД Украины заявили, что Будапешт «взял в заложники» Евросоюз

Глава МИД Украины Сибига обвинил Венгрию в блокировке санкционной политики ЕС

Обложка © ТАСС / AP / Brendan Smialowski

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Венгрия злоупотребляет своим статусом и взяла под контроль весь союз. По его словам, такое поведение недопустимо, и от партнёров уже слышны «очень жёсткие оценки».

«Одна страна, злоупотребляя своим статусом страны-члена ЕС и НАТО, взяла в заложники практически весь ЕС и всю санкционную политику. Это недопустимо. Я слышал очень жёсткие оценки от наших партнёров», — сказал Сибига в интервью «Укринформ».

Сибига добавил, что в Евросоюзе есть готовность реагировать на «откровенно антиобъединённую политику». Он напомнил о предстоящих парламентских выборах в Венгрии 12 апреля и выразил надежду, что к тому времени будут согласованы 20‑й пакет санкций и кредит €90 млрд для Киева.

Орбан заявил о вербовке венгра украинскими спецслужбами в интересах оппозиции
Орбан заявил о вербовке венгра украинскими спецслужбами в интересах оппозиции

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что киевский режим применяет трубопроводы как инструмент шантажа стран Евросоюза. По его словам, Киев давно использует такой подход с нефтью и газом.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Полина Никифорова
