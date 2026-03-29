Шарлотта Райли раскрыла секрет счастливого брака с Томом Харди

Супруга голливудской звезды Тома Харди, актриса Шарлотта Райли, поведала о том, как их семье удаётся находить баланс между карьерными обязательствами и заботой о детях. Своими наблюдениями она поделилась в беседе с журналистами The Times.

Райли сознательно приостановила карьеру, пока их дети Лео и Форрест ещё малы. Все съёмочные периоды супруги согласовывают друг с другом так, чтобы их дети никогда не оставались без присмотра — один из родителей обязательно находится дома.

По словам Шарлотты, их кухня выполняет роль художественной студии, где всегда есть глина, холсты и куча материалов для творчества, и вся семья любит рисовать вместе. Райли отметила, что один из них начинает рисунок, другой позже приходит и дорисовывает что-то своё, и иногда этот процесс может длиться часами, но иногда они оставляют всё как есть.

До брака с Райли Харди был женат на продюсере Саре Уорд (1999–2004). В 2005 году у него начался роман с Рэйчел Спид, которая спустя два года родила ему сына Луи. Свою нынешнюю супругу актёр впервые увидел в 2009 году на съёмках мини-сериала «Грозовой перевал». Официально они стали мужем и женой в июле 2014 года и с тех пор воспитывают двух общих детей.

