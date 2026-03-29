Названы самые «толстые» и «худые» регионы России

Взрослые жители Сибири и Урала чаще других россиян страдают от ожирения, а самым стройным регионом оказался Северо-Кавказский федеральный округ. Такие данные «Газете.ru» привела профессор Алла Погожева, ведущий научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии.

«Если смотреть по регионам России, то наиболее высокая распространённость ожирения среди взрослого населения выявлена в Сибирском и Уральском Федеральных округах: 27,9% и 26,7%. Также в число проблемных регионов можно включить Орловскую область, Курганскую, Воронежскую, Псковскую, Тверскую области и Республику Мордовия», — рассказала Погожева.

Наименьший процент ожирения зафиксирован в Северо-Кавказском федеральном округе. В число регионов-рекордсменов по худобе вошли Чечня, Кабардино-Балкария, а также Москва, Санкт-Петербург и Севастополь.

Исследование также выявило заметную разницу между городом и селом. Нормальный вес у горожан встречается в 1,2 раза чаще, чем у деревенских жителей. При этом в крупных населённых пунктах проблема ожирения стоит менее остро, чем в маленьких, — с ростом числа жителей распространённость болезни снижается.

Ранее сообщалось, что хронические переработки способны привести к набору лишнего веса, поскольку организм воспринимает их как сигнал об опасности. Из-за постоянного стресса в крови повышается уровень кортизола, который нарушает работу инсулина. В результате клетки начинают активно запасать жир. Кроме того, для поддержания концентрации на работе люди часто прибегают к кофеину или сигаретам, что даёт дополнительную нагрузку на надпочечники.