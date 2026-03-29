Зеленский заявил о прилёте более чем трёх тысяч российских БПЛА за неделю
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HMP-Berlin
Интенсивность российских ударов по украинским объектам не спадает, сообщил Владимир Зеленский. О происходящем он рассказал в своём телеграм-канале.
«Только за эту неделю Россия применила против наших городов и общин более 3000 ударных дронов. Также более 1450 управляемых авиационных бомб и еще 40 ракет различных типов», — написал он.
Кроме того, Зеленский посетовал на то, что армия РФ не берёт паузу в нанесении ответных ударов по территориям Украины и продолжает держать высокий темп.
Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удары по цеху по производству дистанционно управляемых катеров ВСУ, а также по пунктам временной дислокации украинских формирований, включая места размещения иностранных наёмников, в 153 районах. В Минобороны уточнили, что поражению подверглись объекты энергетики и транспортной инфраструктуры Украины, задействованные в интересах ВСУ, а также пункты управления и стартовые площадки беспилотников.
