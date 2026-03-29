Зеленский заявил о прилёте более чем трёх тысяч российских БПЛА за неделю

Интенсивность российских ударов по украинским объектам не спадает, сообщил Владимир Зеленский. О происходящем он рассказал в своём телеграм-канале.

«Только за эту неделю Россия применила против наших городов и общин более 3000 ударных дронов. Также более 1450 управляемых авиационных бомб и еще 40 ракет различных типов», — написал он.

Кроме того, Зеленский посетовал на то, что армия РФ не берёт паузу в нанесении ответных ударов по территориям Украины и продолжает держать высокий темп.