Полиция Израиля заблокировала латинскому патриарху вход в храм Гроба Господня

Полиция Израиля в Вербное воскресенье не пустила латинского патриарха Иерусалима кардинала Пьербаттисту Пиццабаллу и хранителя Святой земли отца Франческо Иельпо в храм Гроба Господня. Они направлялись туда на мессу. Об этом сообщает портал Vatican News.

«Это представляет собой серьёзное отступление от основополагающих принципов разумности, свободы вероисповедания и уважения статус-кво», — говорится в заявлении.

Как отмечается, это «первый случай за столетия», когда церковным иерархам помешали совершить мессу в храме Гроба Господня в Вербное воскресенье — праздник, отмечаемый за неделю до католической Пасхи (в этом году — 5 апреля).

«Это серьёзный прецедент, игнорирующий чувства миллиардов людей по всему миру», — подчёркивается в тексте.

В ходе воскресной проповеди Папа Римский Лев XIV напомнил, что из-за конфликта на Ближнем Востоке не будут совершаться традиционные предпасхальные ритуалы.

Ранее Life.ru писал, что патриарх Иерусалима Феофил III заявил, что церемония схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня состоится даже в случае продления военных ограничений в Старом городе. У Патриархата есть опыт проведения церемонии в ограниченных условиях. В 2020 году, во время пандемии, патриарх провёл церемонию вместе с членами Святогробского братства.