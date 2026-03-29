«Я вся в крови, скальпа просто нет»: Российскую спортсменку едва не загрызли насмерть собаки

Российская бегунья Ирина Масанова подверглась нападению трёх крупных собак во время пробежки на Кипре 28 марта и попала в больницу с травмами головы. О случившимся спортсменка рассказала в социальных сетях.

На рекордсменку России Масанову напали собаки во время пробежки на Кипре.

В результате нападения Масанова получила серьёзные травмы головы и потеряла много крови. Она опубликовала видео, на котором её лицо, руки и ноги были в крови, а сама она призналась, что в тот момент сильно испугалась за свою жизнь. Хирург оказал спортсменке всю необходимую помощь, но провести в больнице придётся ещё день или два. Бегунья отметила, что за время пробежек по Кипру преодолела более 34 тысяч километров, но в такую опасную ситуацию попала впервые.

«Я вся в крови, у меня, наверное, черепа нет, скальпа просто нет, у меня было ощущение, что мне оторвали половину башки», — сказала Масанова.

Масанова поблагодарила всех подписчиков за поддержку и переживания. Она с грустью вспоминает, что у неё были большие планы, но теперь их пришлось отменить. При этом она заверила, что никто не остановит её от восстановительных сверхнагрузок назло всем собакам.

Ранее сообщалось, что стая бродячих собак напала на мальчика в Кабардино-Балкарии. Ребёнок шёл по улице, когда к нему подбежали крупные псы. Отогнать животных смогли прохожие. По словам местных жителей, проблема давно вышла из-под контроля.