WP: Хегсета раскритиковали за религиозные практики в Пентагоне

Министра обороны США Пита Хегсета подвергли критике из-за регулярных религиозных мероприятий в Пентагоне, которые, по мнению бывших военных чиновников, противоречат конституционным нормам. Об этом сообщила газета The Washington Post.

«Каждый месяц в Пентагоне Хегсет проводит евангельские богослужения, которые, по мнению юристов, беспрецедентны. Его профиль в соцсетях и публичные комментарии регулярно пропагандируют его понимание христианства, которое доминирует в американской жизни и выставляет тех, кто с ним не согласен, врагами Бога», — говорится в материале.

Подобная практика воспринимается как нарушение устоявшихся правил, ограничивающих навязывание религиозных взглядов. Собеседники отмечают, что такие действия, по их мнению, не способствуют сплочённости внутри армии, а напротив — подрывают взаимное уважение между военнослужащими.

Кроме того, бывший сотрудник Пентагона заявил, что многие работники опасаются открыто обсуждать происходящее, опасаясь последствий. По его словам, ранее существовавшие ограничения на религиозную деятельность внутри ведомства фактически ослабли.

Ранее сообщалось, что Хегсет не поддержал продвижение по службе четырёх офицеров — двух чернокожих и двух женщин, которые претендовали на генеральские звания. Отмечается, что он на протяжении нескольких месяцев настаивал на исключении этих кандидатов из списков на повышение.