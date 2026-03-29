Эвелина Блёданс закатит сыну трёхдневную «свадьбу» с множеством невест

Актриса Эвелина Блёданс посетила премьеру комедии «Королёк моей любви» с возрастной пометкой 16+ вместе со своим сыном Семёном, которому на днях исполнится 14 лет. На мероприятии она поделилась планами по организации дня рождения наследника.

«У него будет три празднования. Первый день — на ферме, потом у нас Гарри Поттер, а затем — гламурная вечеринка для девчонок. Так что как настоящую свадьбу гуляем, все три дня», — рассказала Блёданс.

По словам актрисы, дорогие гаджеты именинника не интересуют, а нравятся ему волшебные палочки по мотивам «Гарри Поттера».

«У него много разных знакомых девочек, невест. Я их всех знаю, сама выбираю», — заявила она.

Блёданс также даёт сыну советы быть джентльменом и относиться к девушкам как к леди.

