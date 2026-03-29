29 марта, 15:08

В Кремле заявили о желании укреплять связи с друзьями из Персидского залива

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия намерена продолжать развивать сотрудничество с Саудовской Аравией и другими странами Персидского залива. Данное заявление сделал ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на фоне текущего обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Представитель Кремля назвал эти государства добрыми партнёрами и друзьями России. По его словам, Москва дорожит этими отношениями и хочет развивать двустороннее сотрудничество. Песков добавил, что Россия будет делать это и дальше.

«Саудовская Аравия, другие государства Персидского залива являются нашими добрыми партнёрами, нашими добрыми друзьями, и странами, с которыми мы хотим развивать двустороннее сотрудничество», — сказал он.

Главы МИД РФ и Саудовской Аравии призвали прекратить удары на Ближнем Востоке
Главы МИД РФ и Саудовской Аравии призвали прекратить удары на Ближнем Востоке

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты могут вступить в военную кампанию против Ирана. В Эр-Рияде всерьёз обсуждают возможность нанесения ударов по иранской территории, а окончательное слово может остаться за наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом. Саудовское королевство уже открыло американским военным доступ к авиабазе имени короля Фахда. Этот шаг эксперты расценивают как признак сближения позиций двух стран по вопросам региональной безопасности.

Юлия Сафиулина
