Карантин в Самарской области: три села изолированы из-за опасного заболевания

В Самарской области введены ограничительные меры из-за выявления смертельно опасного вируса бешенства в трёх населённых пунктах. Соответствующие указы подписал губернатор региона Вячеслав Федорищев, передаёт портал 63.ru.

Документы, попавшие в открытый доступ, называют конкретные сёла, где обнаружена инфекция: это Кануевка в Безенчукском районе, Новое Аделяково в Челно-Вершинском районе и Малое Ишуткино в Исаклинском районе. Власти пояснили, что жизнь в этих местах вернётся в обычное русло лишь по прошествии двух месяцев после того, как падёт или будет забит последний зверёк с подозрением на болезнь, либо после утилизации его останков.

Карта неблагополучных по бешенству территорий выглядит так: двухкилометровая зона вокруг Кануевки и Нового Аделяково, а также трёхкилометровая зона вокруг Малого Ишуткино. Кто конкретно распространяет заразу — хищники, бродячие собаки или сельскохозяйственные животные, — в официальных бумагах не расшифровывается.

Попасть в очаги заражения постороннему человеку теперь нельзя ни под каким предлогом. Исключение сделали только для трёх категорий: тех, кто там живёт, сотрудников государственной ветслужбы и технического персонала, который обеспечивает работу. Помимо запрета на вход, действует табу на попытки вылечить уже заболевших особей, а также на любые операции по ввозу или вывозу непривитых зверей.

Список того, что отныне нельзя делать в карантинных зонах, включает также перевозку и любые перемещения восприимчивых к вирусу животных, сдирание шкур с их мёртвых тел, охоту, проведение выставок и ярмарок, а также отлов диких зверей для зоопарков.

А ранее сообщалось, что в двух населённых пунктах Омской области ввели карантин из-за бешенства. Губернатор Виталий Хоценко подписал указ о введении карантина. По удар попали село Заречное (Нововаршавский район) и деревня Давыдовка.