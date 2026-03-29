Кремль подтвердил приглашение Саудовской Аравии на ПМЭФ-2026

Приглашение Саудовской Аравии стать гостем Петербургского международного экономического форума остаётся в силе, несмотря на напряжённую обстановку на Ближнем Востоке. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля заверил, что приглашение никто не отзывал, и оно действует в полном объёме. Песков не уточнил, подтвердила ли уже саудовская сторона своё участие.

ПМЭФ-2026, напомним, пройдёт с 3 по 6 июня.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Россия намерена продолжать развивать сотрудничество с Саудовской Аравией и другими странами Персидского залива, несмотря на обострение на Ближнем Востоке. Представитель Кремля назвал эти государства добрыми партнёрами и друзьями России. Москва дорожит этими отношениями и хочет развивать двустороннее сотрудничество, подчеркнул Песков. По его словам, Россия будет делать это и дальше.