В Исламабаде начались двухдневные переговоры по деэскалации войны в Иране

Телеканал CNN информирует о начале в Исламабаде значимых переговоров на уровне министров иностранных дел Египта, Турции, Саудовской Аравии и Пакистана. В течение двух дней представители этих стран будут обсуждать пути деэскалации конфликта между США, Израилем и Ираном, а также другие региональные вопросы.

Пакистан выступает в качестве важного посредника в этих дипломатических усилиях, что обусловлено его тесными связями как с Вашингтоном, так и с Тегераном. В рамках этой роли Исламабад уже передал Исламской Республике мирный план из 15 пунктов, предложенный Соединёнными Штатами.

Ранее председатель парламента Ирана Мохаммад‑Багер Галибаф в обращении заявил, что США якобы разрабатывают секретный план наземной операции против Тегерана, несмотря на публичные заявления о готовности к переговорам. По его словам, американская дипломатия — прикрытие, а реальная угроза — подготовка наступления.