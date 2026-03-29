Медведев считает, что Зеленский начнёт продавать БПЛА наркокартелям

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в своём видеообращении в Telegram выразил скептицизм относительно ближневосточных поездок Владимира Зеленского. Он в шутливой форме предположил, что следующим логичным шагом для экс-комика могут стать переговоры с мексиканскими наркокартелями, такими как «Тихуанский картель» или «Синалоа», намекая на возможную связь с «потреблением продукции» этих организаций.

Медведев высмеял предложение помощи Зеленского странам Ближнего Востока. Видео © Telegram/ Дмитрий Медведев

«А картелям тоже дроны нужны: для перевозки спецгрузов и для борьбы с конкуренцией», — отметил Медведев.

Ранее Life.ru сообщал, что Дмитрий Медведев в видеовыступлении резко отозвался о туре Владимира Зеленского по странам Персидского залива и его предложении помочь с противодроновой обороной. По его словам, идея выглядит «сюрреалистично».