На Украине военкомы начали проводить рейды в гражданской одежде

В Хмельницком, расположенном в западной части Украины, представители территориальных центров комплектования сменили рабочую форму на гражданскую одежду и выходят в таком виде на улицы для остановки прохожих, чтобы потребовать у них документы военного учёта. Об этом сообщает украинский телеграм-канал «Страна.ua».

«На вопросы, кто они такие и почему требуют предъявить военно-учётный документ, военкомы показывают свои удостоверения», — указано в тексте.

На обнародованных журналистами кадрах, снятых случайным свидетелем, запечатлена группа из двух сотрудников военкомата, причём одним из них является девушка. По мнению «Страна.ua», подобная маскировка используется для того, чтобы потенциальные призывники не бросались наутёк, завидев издали людей в военной форме.

Ранее в городе Изюм Харьковской области сотрудники территориального центра комплектования совместно с представителями СБУ ворвались в Песчанский монастырь Украинской православной церкви. Силовики задержали архимандрита Леонтия и иеромонаха Арсения и увезли их в неизвестном направлении.