Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 марта, 16:23

Возникший из-за атаки БПЛА пожар в крупнейшем на Балтике порту локализован

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / NickolayV

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о локализации возгорания в порту Усть-Луга, вызванного атакой БПЛА. Последствия на других объектах устранены. Для ликвидации пожара в порту задействованы дополнительные силы и средства пожаротушения из Ленобласти и Санкт-Петербурга, в том числе два пожарных поезда.

«В Систо-Палкино обломки БПЛА повредили жилой дом. С владельцами работает администрация Ломоносовского района», — добавил Дрозденко.

По его словам, силы ПВО находятся в боевой готовности.

Десятки БПЛА и отмены рейсов: Подробности ночного налёта на Ленинградскую область
Ранее сообщалось о работе спасателей на месте возгорания в порту Усть-Луга. Огонь вспыхнул после ночной атаки украинских беспилотников. По данным на 6:45 утра с начала атаки силы противовоздушной обороны уничтожили свыше 30 вражеских дронов.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Ленинградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar