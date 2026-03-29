Возникший из-за атаки БПЛА пожар в крупнейшем на Балтике порту локализован
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о локализации возгорания в порту Усть-Луга, вызванного атакой БПЛА. Последствия на других объектах устранены. Для ликвидации пожара в порту задействованы дополнительные силы и средства пожаротушения из Ленобласти и Санкт-Петербурга, в том числе два пожарных поезда.
«В Систо-Палкино обломки БПЛА повредили жилой дом. С владельцами работает администрация Ломоносовского района», — добавил Дрозденко.
По его словам, силы ПВО находятся в боевой готовности.
Ранее сообщалось о работе спасателей на месте возгорания в порту Усть-Луга. Огонь вспыхнул после ночной атаки украинских беспилотников. По данным на 6:45 утра с начала атаки силы противовоздушной обороны уничтожили свыше 30 вражеских дронов.
