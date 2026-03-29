29 марта, 16:57

Иномарка сбила 8-летнего мальчика во дворе дома на юге Москвы

В Москве водитель совершил наезд на восьмилетнего мальчика. Как сообщила столичная прокуратура, инцидент произошёл дворе жилого дома на улице Булатниковской.

По опубликованному кадру видно, что мальчик в момент столкновения выбегал с детской площадки. В результате происшествия ребёнка госпитализировали. Причины случившегося выясняются. Ход и результаты процессуальной проверки взяла под контроль прокуратура Южного административного округа.

В ведомстве обратились к водителям с призывом сохранять бдительность во время движения по двором территориям. Помимо этого им посоветовали соблюдать скоростной режим.

Ранее подмосковном Пушкино на придомовой территории 10-летняя девочка попала под колёса грузовика. Инцидент произошёл на улице Тургенева. По предварительной информации водитель транспортного средства сбил ребёнка во время движения по дворовой территории. Пострадавшая получила травмы и была госпитализирована.

Юлия Сафиулина
