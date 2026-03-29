Один человек погиб при лобовом столкновении микроавтобуса и фуры под Челябинском

В Челябинской области произошло серьёзное ДТП с участием микроавтобуса и грузовика. В результате столкновения один человек погиб, ещё несколько получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Авария произошла утром на трассе М-5 «Урал» в Саткинском районе. По предварительным данным, водитель микроавтобуса при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем с полуприцепом.

«В результате ДТП водитель микроавтобуса «Форд Транзит» скончался на месте происшествия. Травмы различной степени тяжести получили три пассажира: девушка 2007 года рождения, а также мужчины 1967 и 2003 года рождения», — говорится в сообщении.

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. Ведомство также обратилось к водителям с призывом соблюдать правила дорожного движения, выбирать безопасную скорость и избегать опасных манёвров.

