«Гелик» кубарем прокатился по дороге после страшного удара, водитель погиб на месте

В Хабаровске произошло смертельное ДТП с участием внедорожника Mercedes Benz G-Class. Авария случилась днём 28 марта на пересечении Амурского бульвара и улицы Запарина. По предварительным данным, водитель «Гелика» проехал на запрещающий сигнал светофора, после чего столкнулся с автомобилем Toyota Yaris.

На кадрах видно, как внедорожник на высокой скорости врезается в иномарку, а затем, ударившись об ограждение, переворачивается и кубарем летит по дороге. От удара водителя Mercedes выбросило из салона на проезжую часть. Он скончался до приезда скорой помощи.

В Госавтоинспекции региона сообщили, что авария произошла из-за нарушения правил дорожного движения водителем внедорожника. На месте работают сотрудники городской ГИБДД и следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

«Факт наличия или отсутствия нарушения ПДД водителями обоих транспортных средств, приведших к столкновению, будет устанавливаться в ходе следствия», — говорится в сообщении Госавтоинспекции.

