Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 марта, 10:28

«Гелик» кубарем прокатился по дороге после страшного удара, водитель погиб на месте

В Хабаровске водитель «Гелика» проехал на красный, влетел в Toyota и погиб

В Хабаровске Mercedes G-Class проехал на красный, влетел в Toyota и перевернулся. Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Хабаровского края

В Хабаровске Mercedes G-Class проехал на красный, влетел в Toyota и перевернулся. Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Хабаровского края

В Хабаровске произошло смертельное ДТП с участием внедорожника Mercedes Benz G-Class. Авария случилась днём 28 марта на пересечении Амурского бульвара и улицы Запарина. По предварительным данным, водитель «Гелика» проехал на запрещающий сигнал светофора, после чего столкнулся с автомобилем Toyota Yaris.

В Хабаровске Mercedes G-Class проехал на красный, влетел в Toyota и перевернулся. Видео © Telegram / ДПС ХАБ (ДТП,ЧП,Происшествия,Новости)

На кадрах видно, как внедорожник на высокой скорости врезается в иномарку, а затем, ударившись об ограждение, переворачивается и кубарем летит по дороге. От удара водителя Mercedes выбросило из салона на проезжую часть. Он скончался до приезда скорой помощи.

В Госавтоинспекции региона сообщили, что авария произошла из-за нарушения правил дорожного движения водителем внедорожника. На месте работают сотрудники городской ГИБДД и следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

«Факт наличия или отсутствия нарушения ПДД водителями обоих транспортных средств, приведших к столкновению, будет устанавливаться в ходе следствия», — говорится в сообщении Госавтоинспекции.

В Ростове-на-Дону в ДТП погиб чиновник управления Россельхознадзора Яблоновский

Ранее в районе Южно-Сахалинска произошло смертельное ДТП. Утром 25 марта на автодороге «Лиственничное — Охотское» водитель автомобиля Toyota Tundra не справился с управлением и врезался в стоящий грузовик КамАЗ. Инцидент случился около 07:40.

Наталья Афонина
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Хабаровский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar