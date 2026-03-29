В Казани иномарка врезалась в ограждение и загорелась, погибли три человека

В Казани ночью произошла серьёзная авария с участием автомобиля Lexus, в результате которой погибли три человека. Машина на высокой скорости врезалась в бетонное ограждение, после чего перевернулась и загорелась. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.

«По предварительным данным, житель города Тольятти, 1982 года рождения, управляя автомобилем Lexus по улице Петербургская…, предварительно, в нарушение пунктов 1.5, 10.1 ПДД РФ, не выполнил требование предписывающего дорожного знака 4.1.2 «Движение направо», не обеспечил контроль за безопасной скоростью транспортного средства, проехал в прямом направлении, совершил наезд на бетонное ограждение», — говорится в сообщении.

После столкновения автомобиль перевернулся и задел несколько припаркованных машин. В результате повреждения получили сразу несколько автомобилей, среди них отечественные и иностранные модели. Части бетонной конструкции разлетелись по проезжей части и стали причиной дополнительных повреждений ещё одного автомобиля, который проезжал мимо.

После удара в машине началось возгорание. Сначала пламя пытались потушить сотрудники полиции, затем к ликвидации подключились пожарные. В результате происшествия погибли водитель и два пассажира, все — жители Самарской области. Авария произошла около 01:30 по московскому времени, обстоятельства случившегося продолжают устанавливать.

