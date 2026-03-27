Ростовчанин протаранил маршрутку под Ростовом, погибла женщина
Обложка © Telegram / Don Mash
На трассе между Шахтами и Раздорской произошло лобовое столкновение «гранты» и «газели». В результате погибла женщина, находившаяся в легковушке. Об этом сообщает Don Mash.
Водитель отечественной легковушки выехал на обгон, не заметив встречный микроавтобус. Машины столкнулись на высокой скорости. Пассажирка «Гранты» скончалась на месте, водителя госпитализировали.
Ранее в Калужской области произошла авария с участием микроавтобуса Ford Transit и грузовика Shacman. В результате ДТП пострадали водитель и семеро пассажиров. Прокуратура Дзержинского района организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения по поручению областного надзорного ведомства.
