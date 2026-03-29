Израильского посла вызвали в МИД Италии из‑за инцидента у храма Гроба Господня

Италия вызвала посла Израиля в министерство иностранных дел для разъяснений по инциденту у храма Гроба Господня, сообщил министр иностранных дел Антонио Таяни. Он поручил запросить объяснения в связи с решением запретить кардиналу Пиццабалле отслужить мессу в Пальмовое воскресенье.

«Я поручил вызвать посла Израиля в МИД завтра [в понедельник] для разъяснения решения о запрете кардиналу Пиццабалле отслужить [мессу на] Пальмовое воскресенье», — написал Таяни на совей странице в соцсети X.

Премьер-министр Джорджа Мелони уже назвала запрет «оскорблением не только верующих, но и любой общины, признающей свободу вероисповедания». Католические иерархи в совместном заявлении отметили, что такого прецедента не было столетиями.

Напомним, что полиция Израиля в Вербное воскресенье не пустила латинского патриарха Иерусалима кардинала Пьербаттисту Пиццабаллу и хранителя Святой земли отца Франческо Иельпо в храм Гроба Господня. Как отмечается, это «первый случай за столетия», когда церковным иерархам помешали совершить мессу.