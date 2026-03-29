Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 марта, 17:00

Израильского посла вызвали в МИД Италии из‑за инцидента у храма Гроба Господня

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Artem Kniaz

Италия вызвала посла Израиля в министерство иностранных дел для разъяснений по инциденту у храма Гроба Господня, сообщил министр иностранных дел Антонио Таяни. Он поручил запросить объяснения в связи с решением запретить кардиналу Пиццабалле отслужить мессу в Пальмовое воскресенье.

«Я поручил вызвать посла Израиля в МИД завтра [в понедельник] для разъяснения решения о запрете кардиналу Пиццабалле отслужить [мессу на] Пальмовое воскресенье», — написал Таяни на совей странице в соцсети X.

Премьер-министр Джорджа Мелони уже назвала запрет «оскорблением не только верующих, но и любой общины, признающей свободу вероисповедания». Католические иерархи в совместном заявлении отметили, что такого прецедента не было столетиями.

Напомним, что полиция Израиля в Вербное воскресенье не пустила латинского патриарха Иерусалима кардинала Пьербаттисту Пиццабаллу и хранителя Святой земли отца Франческо Иельпо в храм Гроба Господня. Как отмечается, это «первый случай за столетия», когда церковным иерархам помешали совершить мессу.

Больше ключевых событий России и мира — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Израиль
  • Италия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar