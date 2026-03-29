29 марта, 17:10

Офис Нетаньяху выступил с объяснениями по поводу скандала с латинским патриархом

Обложка © ТАСС / Ammar Awad / POOL

Полиция Израиля не допустила латинского патриарха Иерусалима Пьербаттисту Пиццабаллу в храм Гроба Господня утром в воскресенье из-за страха угрозы его жизни. Об этом сообщили в канцелярии премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

В ведомстве пояснили, что в связи с обстрелами с иранской стороны, правоохранительные органы были вынуждены ограничить доступ священнослужителя к святыне для проведения утренней мессы.

«Опять же, никакого злого умысла не было, только забота о его безопасности», — отмечено в тексте.

В своём официальном сообщении власти Израиля акцентировали внимание на значимости и святости предпасхальной недели для христианской общины. В канцелярии премьер-министра Нетаньяху добавили, что правоохранительные органы уже заняты разработкой специального плана, который обеспечит церковным лидерам возможность свободно проводить обряды в святых местах в предстоящие дни.

Израильского посла вызвали в МИД Италии из‑за инцидента у храма Гроба Господня

Напомним, ранее стало известно о том, что полиция Израиля не пустила латинского патриарха Иерусалима кардинала Пьербаттисту Пиццабаллу и хранителя Святой земли отца Франческо Иельпо в храм Гроба Господня в Вербное воскресенье. Церковные иерархи назвали это серьёзным нарушением свободы вероисповедания и впервые за столетия помешали проведению мессы в этот важный праздник. Также подчёркивается, что такой прецедент игнорирует чувства миллиардов верующих по всему миру. Папа Римский отметил, что традиционные предпасхальные ритуалы не будут проводиться из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Больше ключевых событий России и мира — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

Вероника Бакумченко
