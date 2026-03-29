Пожар в пятиэтажке в Жуковском полностью потушен

Жители дома в Жуковском, где произошёл пожар, смогут оперативно решить вопросы с помощью специального чата. Данное заявление сделали в администрации города.

По последним данным МЧС, пожар был полностью ликвидирован, пострадавших нет. Причину пожара продолжают устанавливать. Предварительно, это могла быть неисправность проводки или её перегрузка.

Пункт временного размещения для эвакуированных был организован в школе № 8 на улице Фрунзе. Жителям оказывается вся необходимая помощь. При желании люди могут вернуться в свои квартиры. Если такой возможности нет для них организуют размещение и в местных гостиницах.

«Планируем подключить дом к коммуникациям в течение нескольких дней. Речь идёт о газе, электричестве и отоплении. А уже завтра начнутся подготовительные работы к восстановлению кровли, которую сняли во время тушения», — говорится в сообщении администрации.

Напомним, что пожар произошёл в многоквартирном жилом доме в подмосковном Жуковском на улице Фрунзе. Жильцов оперативно эвакуировали. На кадрах видно, что огонь охватил верхние этажи, откуда валил столб чёрного дыма. Площадь возгорания превысила 2,2 тысячи квадратных метров.